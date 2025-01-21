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Марко Рубио приведен к присяге на посту главы госдепартамента США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник привел к присяге госсекретаря США Марко Рубио, кандидатуру которого ранее утвердили в сенатском комитете по международным отношениям, а также полным составом сената.

Американские СМИ отмечают, что Рубио стал первым представителем администрации президента США Дональда Трампа, который полностью прошел все необходимые процедуры, и теперь он может начать работу во главе американского внешнеполитического ведомства.

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Уже на вторник у Рубио намечен плотный график встреч. В частности, ожидается, что он проведет переговоры с министрами иностранных дел Индо-Тихоокеанской группы QUAD - Субраманьямом Джайшанкаром (Индия), Пенни Вонг (Австралия) и Такэси Ивая (Япония).

В ходе слушаний в сенате, на которых обсуждалась его кандидатура на пост госсекретаря США, Рубио заявил, что во внешней политике будет руководствоваться отстаиванием национальных интересов и отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы. Рубио выступил за участие США в процессе урегулирования на Украине. Он также заявил, что стратегия США при президенте Дональде Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем.

США Марко Рубио
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