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Молдавия отметила, что "Газпром" не резервировал на февраль мощности для Приднестровья

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" не резервировало мощности на февраль по Трансбалканскому газопроводу для транспортировки газа в Приднестровье, сообщило министерство энергетики Молдавии.

Согласно календарю ENTSO-G, аукционы по резервированию месячных мощностей на следующий месяц проводятся каждый третий понедельник текущего месяца, отмечается в сообщении на сайте Минэнерго Молдавии.

Согласно приведенным в сообщении данным, после резервирования мощностей на транзит газа по Трансбалканскому коридору другими участниками рынка в газопроводе имеются свободные мощности. "Резервирование мощностей также можно осуществлять ежедневно, но это повлечет за собой более высокие затраты", - отмечается в сообщении.

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Минэнерго также отметило, что ранее предлагало Приднестровью возможность закупать природный газ для региона на международных биржах. "Минэнерго предложило администрации Приднестровского региона поддержку в закупке природного газа на европейских фондовых биржах или Румынской товарной бирже в Кишиневе еще в декабре 2024 года, предвидя гуманитарный кризис, возникший в регионе из-за приостановки поставок газа", - говорится в сообщении.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.

Власти Молдавии не признают наличие долга перед "Газпромом" на $709 млн, однако руководство "Молдовагаз" подтверждает наличие этого долга.

Контракт на поставку газа между "Газпромом" и его дочерним предприятием "Молдовагаз" действует до октября 2026 года. Имеется техническая возможность по поставке газа для Приднестровья через Молдавию по Трансбалканскому газовому коридору.

С 10 декабря прошлого года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский 21 января выразил "осторожный оптимизм" относительно возобновления поставок газа в регион. "Присутствует очень осторожный оптимизм в отношении того, что стороны смогут договориться, и "Молдовагаз" возобновит поставки газа в Приднестровье", - сказал Красносельский.

Глава Приднестровья 10-14 января был в Москве, где обсуждал с Минэнерго России возможности возобновления поставок газа. По возвращении в Тирасполь он заявил, что прогнозирует возобновление Россией поставок газа для Приднестровья в ближайшее время в качестве "гуманитарной помощи".

Газпром Молдовагаз Молдавия Приднестровье
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