Панама направила жалобу в ООН из-за угроз Трампа

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Постпредство Панамы при ООН направило в организацию жалобу на фоне планов президента США Дональда Трампа контролировать Панамский канал, сообщает в среду Le Figaro.

"В письме, направленном генсеку ООН Антониу Гутерришу, Панама выразила обеспокоенность инаугурационной речью Трампа, где он заявил о намерении завладеть Панамским каналом", - пишет газета.

"Мы просим передать наше сообщение 15 членам Совета Безопасности (СБ) ООН", - говорится в письме.

В понедельник в речи после вступления в должность президента Соединенных Штатов Трамп заявил, что панамские власти не выполняют надлежащим образом обязанности по управлению Панамским каналом и США восстановят над ним контроль. Ранее он уже говорил о намерении вернуть канал под американский контроль и не исключал применение силы.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, заверил, что суверенитет и право собственности на Панамский канал останется за Панамой.