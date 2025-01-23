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Китай в 2024 году увеличил затраты на научно-исследовательские работы на 8,3%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Китае в 2024 году увеличились на 8,3% и составили 3,61 трлн юаней ($496 млрд). Об этом сообщило Государственное статистическое управление страны.

Доля затрат на НИОКР достигла 2,68% ВВП по сравнению с 2,58% ВВП годом ранее.

В том числе инвестиции в фундаментальные научные исследования в прошлом году выросли на 10,5% до 249,7 млрд юаней.

За год в стране было выдано 1,045 млн патентов на изобретения, что на 13,5% превысило показатель 2023 года. Также было зарегистрировано 4,781 млн товарных знаков, что на 9,1% больше их числа годом ранее.

Объем вложений в НИОКР в Китае является вторым по величине в мире, отмечают китайские СМИ.

Китай
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