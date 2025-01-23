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Германия увеличит военный контингент в Литве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Контингент германской бригады в Литве до конца года вырастет до 500 военнослужащих, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В Литву прибудут рота связи, штабного снабжения, медицинские и логистические подразделения. Они будут размещены во временных объектах инфраструктуры в Неменчине и Рокантишкес (населенные пункты на востоке Литвы, близ границы с Белоруссией - ИФ), - сказано в сообщении. - До 2027 года планируется переброска всех основных подразделений бригады со всеми обеспечивающими средствами".

В сентябре 2024 года Литва и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны между Литвой и Германией. Документ определяет вопросы перевода немецкой бригады на постоянное присутствие в Литве.

Часть германской бригады уже размещена в Вильнюсе, на полигоне Руднинкай началось строительство военного городка, продолжаются другие работы по подготовке военной и гражданской инфраструктуры.

Германия Литва Минобороны Руднинкай
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