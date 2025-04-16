Литва расширит военные полигоны у границ с Белоруссией и Калининградской областью

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Литвы одобрило предложение Министерства национальной обороны о расширении площадей военных полигонов Руднинкай и Казлу-Руда, сообщила пресс-служба министерства.

В частности, площадь полигона Казлу-Руда на юго-западе Литвы, близ границы с Калининградской областью России, вырастет почти в три раза. В состав полигона Руднинкай в восточной части Литвы, близ границы с Белоруссией, войдет речной участок, что позволит "обеспечить использование естественного рельефа и водных экосистем".

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить литовским военным, союзникам по НАТО и прибывающей немецкой бригаде наилучшие условия для обучения", - прокомментировала отвечающая за вопросы инфраструктуры замглавы Минобороны Литвы Орияна Машале.

Военный городок Руднинкай станет местом постоянной дислокации 45-й бригады немецкого Бундесвера с запланированной численностью в 4,8 тысячи военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.