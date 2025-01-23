Рубио и глава МИД Канады обсудили противодействие G7 росту стратегического сотрудничества РФ, КНР и Ирана

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Одной из тем телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Канады Мелани Жоли стали меры G7 против наращивания стратегического взаимодействия между РФ, КНР и Ираном, говорится в пресс-релизе канадского правительства.

"Поскольку в 2025 году к Канаде переходит председательство в G7, Жоли и Рубио обсудили ключевую роль, которую "Большая семерка" может сыграть (...) в противодействии растущим геополитическим вызовам, таким как наращивание стратегического взаимодействия между Китаем, Россией и Ираном", - отмечается в документе.

Кроме того, Жоли заявила, что возможные тарифы США на канадские товары навредят населению и Соединенных Штатов, и Канады. Вместе с тем стороны подчеркнули необходимость обеспечивать энергетическую безопасность и сократить зависимость в энергетике от "партнеров, которые не схожи по мировоззрению" с США и Канадой. Жоли подтвердила готовность Канады предоставлять Штатам ресурсы, необходимые для достижения этих общих целей.