Трамп пообещал канадцам налоговые послабления при вступлении Канады в состав США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что налоги канадцев станут значительно меньше, если Канада присоединится к США и станет 51-м штатом.

"Я бы очень хотел, чтобы Канада стала 51-м штатом. Канадцы, если бы это произошло, получили бы очень большое снижение налогов, колоссальное снижение налогов. Сейчас налоги у них очень высокие", - заявил Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

По словам Трампа, жителям Канады в случае присоединения страны к США не пришлось бы "больше волноваться об армии" и многих других вопросах, в частности, медицинском обслуживании.

Ранее Трамп уже неоднократно высказывал идею о вхождении Канады в состав США.

В частности, в начале января, после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении уйти с поста, Трамп в очередной раз предложил стране стать 51-м американским штатом.

"Если бы Канада объединилась с США, не было бы пошлин, налоги бы снизились, и Канаде бы не угрожали российские и китайские корабли, которые постоянно перемещаются неподалеку. Вместе мы могли бы быть великой нацией!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, Трюдо решил уйти в отставку, так как понимал, что "США больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, которые нужны Канаде, чтобы держаться на плаву".

Трамп также отметил, что многие в Канаде с удовольствием бы поддержали решение стать 51-м американским штатом.