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Сенат США утвердил Рэтклиффа главой ЦРУ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг утвердил назначение Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ, сообщают американские СМИ.

За назначение проголосовали 74 сенатора, против - 25, один не участвовал в голосовании.

Рэтклиффи, таким образом, стал вторым членом новой администрации США, добившимся утверждения в Сенате. первым стал ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио.

Рэтклифф родился в городке Маунт-Проспект (штат Иллинойс) 20 октября 1965 года в семье учителей. В 1987 году он закончил университет Нотр-Дам, где изучал государственные и международные науки, а в 1989 году получил степень кандидата юридических наук в Южном методистском университете.

До 2004 года был юристом частной практики, а после этого работал в прокуратуре США по Восточному округу Техаса, в 2007 году был назначен временным прокурором округа. Кроме того, с 2004 по 2012 год занимал должность мэра небольшого города Хит в Техасе. С 2015 по 2020 год являлся членом Палаты представителей США, после чего до 2021 года являлся директором Национальной разведки.

В ходе слушаний в Сегате, на которых обсуждалась его кандидатура на пост директора ЦРУ, Рэтклифф заявил, что считает важным нарастить работу для противостояния угрозе со стороны Пекина. Он отметил, что США сталкиваются с "самой сложной обстановкой в сфере национальной безопасности в истории". Также Рэтклифф сообщил, что доверяет Трампу по вопросам, касающимся Украины и России.

Марко Рубио США Трамп ЦРУ
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