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Flydubai возобновил рейсы из Дубая в Минводы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) с 23 января возобновила рейсы в Минеральные Воды (Ставропольский край) после приостановки полетов на фоне крушения самолета AZAL под Актау.

"Рейс FZ 977 Flydubai "Дубаи - Минеральные Воды" вылетел 23 января и прибыл в аэропорт назначения 24 января в 1:29", - сообщается на онлайн-табло аэропорта.

После катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в Актау (Казахстан) 25 декабря Flydubai 27 декабря объявила о приостановке рейсов из Дубая в Сочи и Минводы сначала до 2-3 января, потом до 8-9, а затем до 22 января.

25 декабря вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли.


Flydubai Дубай Минводы ОАЭ
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