В Армении заявили, что ведут переговоры с ЕС о новой повестке сотрудничества

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Армения и ЕС проводят переговоры по подписанию новой повестки сотрудничества, заявил замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян.

"Ведутся переговоры по подписанию новой повестки сотрудничества с ЕС", - сказал Ованнисян во время обсуждения закона о вступлении республики в Евросоюз на заседании профильной парламентской комиссии.

По его словам, Армения работает по обеспечению своих интересов, вопросы развития экономического сближения с ЕС могут быть решены в рамках новой повестки сотрудничества.

"Но пока рано говорить о каких-либо конкретных программах", - сказал Ованнисян.

Он также отметил, что закон о вступлении республики в Евросоюз может помочь в переговорах о либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

9 января правительство Армении одобрило проект законао вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.