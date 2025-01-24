Пентагон ввел мораторий на размещение информации о военных операциях в соцсетях

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны США ввело временный глобальный мораторий на распространение в социальных сетях информации обо всех американских военных операциях за исключением действий на границе с Мексикой, сообщила в пятницу газета Stars and Stripes, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

В рамках директивы Пентагона мораторий призван гарантировать, что социальные сети военного ведомства соответствуют "приоритетам президента Дональда Трампа по готовности... и ведению боевых действий", отметило издание.

"Директива распространяется на все платформы Минобороны, исключения касаются лишь публикаций в социальных сетях в каждом конкретном случае для уведомлений о чрезвычайных ситуациях", - сказал чиновник.

По данным газеты, ожидается, что информационная пауза на сайтах Пентагона продлится до тех пор, пока не будет подтверждено решение Трампа о назначении на пост министра обороны Роберта Салесеса.

Действие приказа относительно пентагоновских социальных сетей, отданного с одобрения Трампа, может продлиться несколько дней, пока гражданским и военным представителям Минобороны США не будут даны указания о возобновлении публикаций, отмечает телеканал Fox News.