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Лукашенко исключил повторения в Белоруссии протестов 2020 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал события 2020 года необходимой прививкой для белорусского общества, а противников предупредил, что подобное никогда не повторится.

"Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая "прививка" нашему организму" - заявил Лукашенко на "Марафоне единства" в Минске в пятницу. Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

В то же время Лукашенко предупредил, что такая ситуация больше не повторится.

"Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году", - заявил он.

Белоруссия Александр Лукашенко
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