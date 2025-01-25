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Трамп не исключает поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант поставок оружия Киеву за счет замороженных российских активов, заявил спецпредставитель главы государства по Украине Кит Келлог.

"Мы говорили об этом неоднократно - об использовании замороженных российских активов для покупки (Украиной - ИФ) американского оружия", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Келлог отметил, что "вооружение Украины по-прежнему является важной частью достижения мира", но есть и другие варианты, "которые не менее важны, и я думаю, что президент это понимает".

Чиновник признал, что оружейные поставки Киеву "принесут пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности".

Он также заявил о возможности снижения мировых цен на нефть для давления на Москву в рамках урегулирования украинского конфликта.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. А что, если снизить это до $45 за баррель, что по сути является базовой точкой безубыточности", - сказал Келлог.

"У вас есть все эти варианты, мы хотим представить президенту Соединенных Штатов несколько вариантов, чтобы выбрать", - резюмировал он.

Дональд Трамп США Украина
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