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Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России

Каллас отметила отсутствие в ЕС консенсуса по конфискации замороженных активов России
Кая Каллас
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Для действий по конфискации замороженных в ЕС российских активов необходимо согласие всех членов Евросоюза, чего на данный момент нет, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе после заседания совета ЕС по иностранным делам, обсуждавшего ситуацию вокруг Украины.

"Нам нужно, чтобы этот демарш был поддержан всеми. На данный момент это не так. У нас нет необходимой поддержки такого шага", - сказала она.

По ее словам, соответствующая работа в Евросоюзе ведется, но она лично не испытывает оптимизма, чтобы заявлять, что в марте будет достигнуто соглашение по этому вопросу.

"Тем не менее работа продолжается, и я также добавлю, что во время заседания этого совета по иностранным делам одна дополнительная страна, которая ранее не соглашалась с таким действием, в конечном счете решила присоединиться к нам", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она считает, что налогоплательщики ЕС не должны платить за восстановление Украины.

Так Каллас ответила на просьбу прокомментировать заявление, сделанное ранее министром иностранных дел Литвы Кестутисом Будрисом, о том, что вопрос о конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины должен быть решен в марте.

Евросоюз Кая Каллас Украина Литва Кестутис Будрис
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