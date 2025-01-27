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Египет и Иордания отвергли план Трампа по переселению жителей из Газы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Египет и Иордания не согласились с идеей президента США Дональда Трампа о том, чтобы большое число палестинцев покинуло сектор Газа.

МИД Египта заявил, что неизменно поддерживает палестинский народ на его земле.

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Также в заявлении говорится, что Египет отвергает "любое посягательство на эти неотъемлемые права, будь то путем заселения или аннексии земель, или путем сокращения численности населения этих земель в результате перемещения, поощряемого перемещения или изгнания палестинцев с их земель, будь то временного или долгосрочного".

МИД Египта призвал принять решение о создании двух государств, которое, как считают в Каире, станет невозможным, если палестинцы будут изгнаны со своих территорий.

В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади также заявил, что неприятие его страной любого перемещения палестинцев является твердым и непоколебимым.

Тем временем официальные лица Катара, которые выступили посредниками в прекращении боевых действий в Газе, назвали "красной линией" любой план, который приведет к переселению или повторной оккупации.

Лига арабских государств также заявила, что насильственное перемещение и выселение людей с их земель можно назвать не иначе как "этнической чисткой".

"Попытки вытеснить палестинский народ с его земли, будь то путем перемещения, аннексии или расширения поселений, в прошлом потерпели неудачу", - говорится в заявлении регионального блока.

Высокопоставленный палестинский политик Мустафа Баргути заявил, что он "полностью отвергает" заявление Трампа, сообщило палестинское информационное агентство Ma'an. Баргути предостерег от попыток "этнической чистки" в Газе и сказал, что палестинский народ намерен остаться на своей родине.

Ранее Трамп предложил план "зачистки" сектора Газа и переселения его населения в Египет и Иорданию.

Он заявил, что "хотел бы, чтобы Египет забрал людей" и "Иордания забрала людей".

По его словам, переселение жителей Газы может быть временным или долгосрочным.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Иордания Газа США
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