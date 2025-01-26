Поиск

Лукашенко отметил, что с приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии, а у Европы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал убеждение, что приход к власти в США Дональда Трампа не создаст проблем республике, их стоит ожидать странам Евросоюза.

"С приходом Трампа проблемы будут не у Беларуси, проблемы будут у Европы. Они уже у вас начались", - заявил глава государства после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал.

"Он вам сказал прямо, и я его поддерживаю: вы хотите в Украине воевать, ну, так платите - не 2%, а 5%", - сказал Лукашенко.

"Трамп захотел Европу наклонить, он вырвал Великобританию из Евросоюза. Зачем это было нужно, если бы Америка была нацелена на усиление Евросоюза?", - отметил глава Белоруссии.

В миреЛукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нетЛукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нетЧитать подробнее

"Они (США - ИФ) вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику, и что? Они пытаются разрушить нашу экономику - России и Беларуси. Мы сопротивляемся, мы работаем. Мы не поползли по дну океана в Вашингтон, мы работаем. А вы?", - сказал Лукашенко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться, чтобы партнеры по НАТО тратили не менее 5% ВВП на оборону. В настоящее время страны НАТО стремятся тратить на эти нужды не менее 2% от ВВП.

В воскресенье в Белоруссии приходят выборы президента. Лукашенко занимает этот пост с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.

США Дональд Трамп Евросоюз ЕС Белоруссия Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАТО хотят тайно делиться с производителями оружия своими планами на перевооружение

В НАТО хотят тайно делиться с производителями оружия своими планами на перевооружение

Лукашенко назвал размещенное в Белоруссии ядерное оружие РФ гарантией мира в стране

ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы президента можно считать состоявшимися

Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году

Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году

Лукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нет

Лукашенко заявил, что ему всё равно, признает ли ЕС выборы в Белоруссии или нет

Трамп попросил короля Иордании принять более 1 млн жителей сектора Газа

ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19

ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 января

В Белоруссии в воскресенье выберут президента республики

В Белоруссии в воскресенье выберут президента республики

КНДР провела успешное испытание управляемой крылатой ракеты

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе298 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5759 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2137 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });