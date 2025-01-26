Лукашенко отметил, что с приходом Трампа проблемы будут не у Белоруссии, а у Европы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал убеждение, что приход к власти в США Дональда Трампа не создаст проблем республике, их стоит ожидать странам Евросоюза.

"С приходом Трампа проблемы будут не у Беларуси, проблемы будут у Европы. Они уже у вас начались", - заявил глава государства после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал.

"Он вам сказал прямо, и я его поддерживаю: вы хотите в Украине воевать, ну, так платите - не 2%, а 5%", - сказал Лукашенко.

"Трамп захотел Европу наклонить, он вырвал Великобританию из Евросоюза. Зачем это было нужно, если бы Америка была нацелена на усиление Евросоюза?", - отметил глава Белоруссии.

"Они (США - ИФ) вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику, и что? Они пытаются разрушить нашу экономику - России и Беларуси. Мы сопротивляемся, мы работаем. Мы не поползли по дну океана в Вашингтон, мы работаем. А вы?", - сказал Лукашенко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться, чтобы партнеры по НАТО тратили не менее 5% ВВП на оборону. В настоящее время страны НАТО стремятся тратить на эти нужды не менее 2% от ВВП.

В воскресенье в Белоруссии приходят выборы президента. Лукашенко занимает этот пост с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.