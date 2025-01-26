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Трамп высоко оценил деятельность британского премьера Стармера

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проделал очень хорошую работу, отметив, что поддерживает с ним хорошие отношения.

"Он либерал, его взгляды немного отличаются от моих, но, я думаю, что он очень хороший человек, и считаю, что он проделал очень хорошую работу до сих пор", - сказал он журналистам президентского пула, сопровождавшим его в поездке по стране.

Трамп добавил: "Я с ним хорошо лажу. Он мне очень нравится".

Он сообщил, что проведет телефонную беседу со Стармером "в течение следующих 24 часов", и Великобритания, возможно, станет одной из первой страной, которую он посетит в качестве президента.

"Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания", - сказал он.

The Guardian, комментируя эти заявления, пишет, что Стармер беседовал с Трампом в ноябре, "и тогда на Даунинг-стрит заявили, что они согласились, что отношения между Великобританией и США невероятно крепки и продолжат процветать".

На прошлой неделе британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что Стармер посетит Вашингтон для переговоров с Трампом "в течение следующих нескольких недель".

"Правительству предстоит решить ряд дипломатических проблем, включая обещания Трампа ввести торговые пошлины и сократить поддержку Соединенными Штатами Украины", - сообщает издание.

Великобритания Дональд Трамп США Кир Стармер
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