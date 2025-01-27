Tesla подала иск против ЕС из-за пошлин на импорт электромобилей из Китая

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Tesla подала против Европейского союза иск в связи с введением Брюсселем пошлин на импорт электромобилей из Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы Европейского суда.

Ранее аналогичные иски были поданы германской Bayerische Motoren Werke AG и китайскими автопроизводителями BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. и SAIC Motor Corp.

Примерно пятая часть всех электромобилей (около 300 тыс.), проданных в ЕС в 2024 году, была собрана в Китае.

Антисубсидиарные пошлины на импорт электромобилей китайской сборки в размере до 35,3% были введены ЕС в октябре прошлого года после расследования препятствующей добросовестной конкуренции практики Пекина по стимулированию внутреннего производства.

Ставка для Tesla была снижена до 7,8% после дополнительной экспертизы, показавшей, что компания получала наименьшую поддержку от китайских властей.

Дело против Еврокомиссии будет рассматриваться в Европейском суде общей юрисдикции, решение которого может быть обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Процесс может занять около 18 месяцев.



