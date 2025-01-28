Поиск

Платформа криптобиржи Binance начала работать в Узбекистане

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Платформа крупнейшей в мире криптобиржи Binance заработала для резидентов Узбекистана, сообщил во вторник партнер Binance в республике - ресурс coinpay.uz.

"Все этапы интеграции завершены, и пользователи Узбекистана теперь могут официально использовать решение, созданное криптобиржей Binance, через совместную платформу: coinpay.uz/binance", - говорится на сайте coinpay.uz.

Запуск сервиса стал возможным благодаря помощи Национального агентства перспективных проектов (НАПП) и сотрудничеству между Coinpay и Binance, при соблюдении законодательства Узбекистана.

ЭкономикаКриптобиржа Binance объявила об уходе из РФКриптобиржа Binance объявила об уходе из РФЧитать подробнее

"Теперь пользователи смогут безопасно проводить операции с криптоактивами, пополнять и выводить средства в национальной валюте через банковские карты и национальные платежные системы", - отмечается в сообщении.

Годом ранее, в январе 2024 года, НАПП оштрафовало Binance за ведение деятельности в республике без лицензии примерно на $8 тыс. В республике продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны.

В августе 2022 года в Узбекистане был заблокирован доступ к сайтам восьми криптобирж, в том числе наиболее популярным, помимо Binance, это Kraken, FTX и Huobi Global. А с 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут покупать, продавать и обменивать криптоактивы исключительно через национальных провайдеров услуг.

Ранее, 17 января этого года, НАПП, выступающее регулятором на рынке криптоактивов в Узбекистане, сообщило, что резиденты страны получили доступ для операций на Binance после регистрации в республике местного партнёра - ООО "Coinpay", и запуск совместной платформы ожидается в ближайшее время.

Binance Узбекистан Coinpay
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

NBC сообщил о задержании в США почти 1,2 тыс. нелегалов в воскресенье

NBC сообщил о задержании в США почти 1,2 тыс. нелегалов в воскресенье
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп советует палестинцам перебраться из сектора Газа в более безопасные места

Трамп советует палестинцам перебраться из сектора Газа в более безопасные места

ЕС и НАТО решили публично не комментировать стремление Трампа взять под контроль Гренландию

Что случилось этой ночью: вторник, 28 января

Трамп подтвердил планы встретиться с Нетаньяху в ближайшее время

Сенат утвердил Бессента главой Минфина США

Дания усилит оборону Гренландии

Дания усилит оборону Гренландии
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5774 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });