Платформа криптобиржи Binance начала работать в Узбекистане

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Платформа крупнейшей в мире криптобиржи Binance заработала для резидентов Узбекистана, сообщил во вторник партнер Binance в республике - ресурс coinpay.uz.

"Все этапы интеграции завершены, и пользователи Узбекистана теперь могут официально использовать решение, созданное криптобиржей Binance, через совместную платформу: coinpay.uz/binance", - говорится на сайте coinpay.uz.

Запуск сервиса стал возможным благодаря помощи Национального агентства перспективных проектов (НАПП) и сотрудничеству между Coinpay и Binance, при соблюдении законодательства Узбекистана.

"Теперь пользователи смогут безопасно проводить операции с криптоактивами, пополнять и выводить средства в национальной валюте через банковские карты и национальные платежные системы", - отмечается в сообщении.

Годом ранее, в январе 2024 года, НАПП оштрафовало Binance за ведение деятельности в республике без лицензии примерно на $8 тыс. В республике продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны.

В августе 2022 года в Узбекистане был заблокирован доступ к сайтам восьми криптобирж, в том числе наиболее популярным, помимо Binance, это Kraken, FTX и Huobi Global. А с 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут покупать, продавать и обменивать криптоактивы исключительно через национальных провайдеров услуг.

Ранее, 17 января этого года, НАПП, выступающее регулятором на рынке криптоактивов в Узбекистане, сообщило, что резиденты страны получили доступ для операций на Binance после регистрации в республике местного партнёра - ООО "Coinpay", и запуск совместной платформы ожидается в ближайшее время.