Кая Каллас и Марко Рубио обсудили украинский конфликт, Иран и Китай

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что обсудила в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио международные вопросы, в том числе – связанные с РФ, Ираном и Китаем.

"Мы обсудили глобальные проблемы, в которых у США и ЕС совпадают интересы, в том числе конфликт России и Украины, пагубное влияние Ирана и вызовы со стороны Китая", - написала Каллас в социальной сети X во вторник.

Она отметила, что ожидает скорой встречи с Рубио.