Правительство Молдавии утвердило индивидуальную программу партнерства с НАТО

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии утвердило индивидуальную программу партнерства Молдавия-НАТО (ITPP) на 2025-2028 годы.

"Молдавия должна быть готова к предотвращению и противодействию гибридным вызовам посредством комплексного подхода на национальном уровне. Также Молдавия и НАТО расширят свое сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности", - заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, говоря о стратегических целях документа.

Представляя программу на заседании правительства, он заявил, что документом предусмотрено достижение ряда стратегических целей: углубление политического диалога и практического сотрудничества в целях повышения уровня информированности и осведомленности о ситуации в области безопасности. Молдавия внедрит евроатлантические стандарты в своих институтах обороны и безопасности, укрепит свой оборонный потенциал и повысит оперативную совместимость с партнерами и союзниками по НАТО.

Попшой особо подчеркнул, что "реализация программы полностью соответствует нейтральному статусу Молдавии".

ITPP - это новый формат взаимоотношений Молдавии и НАТО, к которому стороны переходят с 2025 года. До этого сотрудничество осуществлялось на основании Индивидуального план партнерства (IPAP) с НАТО. Первый такой план был подписан президентом Молдавии Владимиром Ворониным в Брюсселе в 2006 году, после чего он дополнялся и продлевался ежегодно.