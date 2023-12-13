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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Молдавия перейдет на новую программу партнерства с НАТО с 2025 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии продлило на 2024 год индивидуальный план партнерства с НАТО (Individual partnership action plan, IPAP), а с 2025 года Молдавия перейдет на новую партнерскую программу с НАТО (Individually tailored partnership programme, ITPP).

Постановление было принято на заседании кабмина Молдавии в среду, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.

"НАТО начало процесс реформирования партнерских отношений, внедряя концепцию "Один партнер - один план". Это предусматривает объединение программ и инструментов сотрудничества Североатлантического альянса с каждым государством-партнером в единую структуру посредством разработки новых индивидуально разработанных партнерских программ", - говорится в пояснительной записке.

Новую программу партнерства планируют утвердить в начале 2025 года, и рассчитана она будет на четыре года. МИД Молдавии отмечает, что это предусмотрено новым подходом НАТО в сотрудничестве с партнерами из третьих стран, не являющимися членами альянса.

Цель реформы заключается в том, чтобы повысить эффективность партнерских отношений НАТО и устранить дублирование между различными программами сотрудничества.

Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках IPAP с 2006 года.

Молдавия НАТО
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