Опрос показал, что лишь 30% британцев считают "Брексит" правильным шагом

55% подданных Соединенного Королевства выступают за возвращение в ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Только 30% британских подданных считают, что выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) пять лет назад был правильным решением, свидетельствует опубликованный в среду опрос YouGov.

Это самый низкий показатель за все время опросов, которые YouGov проводил с момента референдума по "Брексит" 2016 года, говорится в сообщении.

При этом против "Брексита" высказались три четверти (75%) граждан в возрасте 18-24 лет.

Кроме того, 62% опрошенных считают "Брексит" скорее провалом, чем успехом, 11% склоняются все же к успеху, 20% считают, что это ни провал, ни успех. Остальные респонденты затруднились ответить.

Относительно развития сотрудничества Великобритании с Европой, 55% опрошенных выступают в целом за возвращение страны в ЕС, из них 39% - "активно поддерживают" эту перспективу.

Членство Великобритании в ЕС было прекращено 31 января 2020 года.

Опрос проходил 20-21 января 2025 года. В нем приняли участие 2 225 совершеннолетних подданных Великобритании.