Поиск

Опрос показал, что лишь 30% британцев считают "Брексит" правильным шагом

55% подданных Соединенного Королевства выступают за возвращение в ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Только 30% британских подданных считают, что выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) пять лет назад был правильным решением, свидетельствует опубликованный в среду опрос YouGov.

Это самый низкий показатель за все время опросов, которые YouGov проводил с момента референдума по "Брексит" 2016 года, говорится в сообщении.

При этом против "Брексита" высказались три четверти (75%) граждан в возрасте 18-24 лет.

Кроме того, 62% опрошенных считают "Брексит" скорее провалом, чем успехом, 11% склоняются все же к успеху, 20% считают, что это ни провал, ни успех. Остальные респонденты затруднились ответить.

Относительно развития сотрудничества Великобритании с Европой, 55% опрошенных выступают в целом за возвращение страны в ЕС, из них 39% - "активно поддерживают" эту перспективу.

Членство Великобритании в ЕС было прекращено 31 января 2020 года.

Опрос проходил 20-21 января 2025 года. В нем приняли участие 2 225 совершеннолетних подданных Великобритании.

Великобритания ЕС Брексит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 29 января

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн

Дания намерена инвестировать в Арктике 1,6 млрд евро в оборону

Мемкойн Трампа теперь можно использовать для оплаты покупок и путешествий

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза

В Эстонии предложили ввести для грузовых судов плату за перемещение по Балтике

В Гренландии 85% жителей не хотят войти в состав США

В Гренландии 85% жителей не хотят войти в состав США

"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на 3 млн куб. м газа для ГТС Приднестровья

Иммиграционной полиции США не хватает денег для депортации нелегалов

Иммиграционной полиции США не хватает денег для депортации нелегалов

ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков

ЕС обсуждает поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и санкции против банков
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5780 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });