Microsoft увеличила чистую прибыль во II финквартале лучше прогноза
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 10%, выручку – на 12%, причем оба показателя оказались сильнее прогнозов рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 декабря 2024 года, составила $24,11 млрд ($3,23 в расчете на акцию) по сравнению с $21,87 млрд ($2,93 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.
Квартальная выручка Microsoft составила $69,63 млрд против $62,02 млрд годом ранее.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3,11 на акцию при выручке в $68,9 млрд.
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