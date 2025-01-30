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Microsoft увеличила чистую прибыль во II финквартале лучше прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 10%, выручку – на 12%, причем оба показателя оказались сильнее прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 декабря 2024 года, составила $24,11 млрд ($3,23 в расчете на акцию) по сравнению с $21,87 млрд ($2,93 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Microsoft составила $69,63 млрд против $62,02 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3,11 на акцию при выручке в $68,9 млрд.

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