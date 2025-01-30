Федерация подтвердила нахождение фигуристов на борту разбившегося в США самолета

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ассоциация фигурного катания США заявляет, что ряд фигуристов и тренеров действительно присутствовали на борту потерпевшего крушение самолета.

"Ассоциация фигурного США может подтвердить, что несколько членов нашего сообщества фигуристов, к сожалению, находились на борту рейса American Airlines 5342, который вчера вечером столкнулся с вертолетом в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в заявлении организации. Текст заявления приводит ABC News.

В заявлении также говорится, что в организации "опустошены этой невыразимой трагедией и близко держим в своих сердцах семьи жертв".

"Мы продолжим следить за ситуацией и опубликуем дополнительную информацию по мере ее поступления", - отмечается в тексте обращения.

Столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана (Вашингтон). Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

СМИ сообщали, что в самолете находились несколько фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США по фигурному катанию. Среди них - чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Шишкова и Наумов выступали в паре в СССР, а затем за Россию. Выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. В последние годы работали тренерами в США.

Между тем, в посольстве России в США заявили, что выясняют, находились ли на борту самолета граждане РФ.

Пока обнаружены тела 18 погибших.

Аэропорт приостановил работу как минимум до 11:00 четверга по местному времени (19:00 мск).