ХАМАС освободил восемь заложников

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС освободило троих израильских заложников и пять иностранных граждан, сообщает телеграм-канал Армии обороны Израиля.

"Семеро заложников были переданы силам ЦАХАЛ и "Шин-Бет" в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Освобожденные вскоре пройдут первичное медицинское обследование.

The Times of Israel пишет, что освобожденные иностранцы - граждане Таиланда.

Кроме того, утром в четверг ХАМАС освободил еще одну израильтянку - военнослужащую ЦАХАЛа. Она уже вернулась в Израиль, встретилась с родителями и отправилась в больницу.

Такие обмены ХАМАС и Израиль проводят в рамках первой фазы соглашения о перемирия в секторе Газа. Ожидается, что 1 февраля ХАМАС освободит еще троих израильских заложников.