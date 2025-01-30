ХАМАС освободил восемь заложников
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС освободило троих израильских заложников и пять иностранных граждан, сообщает телеграм-канал Армии обороны Израиля.
"Семеро заложников были переданы силам ЦАХАЛ и "Шин-Бет" в секторе Газа", - говорится в заявлении.
Освобожденные вскоре пройдут первичное медицинское обследование.
The Times of Israel пишет, что освобожденные иностранцы - граждане Таиланда.
Кроме того, утром в четверг ХАМАС освободил еще одну израильтянку - военнослужащую ЦАХАЛа. Она уже вернулась в Израиль, встретилась с родителями и отправилась в больницу.
Такие обмены ХАМАС и Израиль проводят в рамках первой фазы соглашения о перемирия в секторе Газа. Ожидается, что 1 февраля ХАМАС освободит еще троих израильских заложников.