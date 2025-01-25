В Газе освободили четырех израильских заложников

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Израильские военные подтвердили, что палестинское движение ХАМАС освободило четырех заложников в секторе Газа, сообщает в субботу The Times of Israel.

Речь идет о четырех женщинах, служивших в израильской армии - Даниэлле Гильбоа, Нааме Леви, Карине Алиев, Лири Альбаг. Сначала палестинская сторона передала их представителям Международного комитета Красного Креста. Затем освобожденных заложников доставили до позиций израильской армии в районе границы Израиля с Газой.

Израильские СМИ отмечают, что все четыре женщины, судя по всему, чувствуют себя хорошо. Со своей стороны, Израиль в субботу в рамках соглашения с ХАМАС должен освободить 200 палестинских заключенных. При этом, по информации этой группировки, 70 из этих людей депортируют с палестинских территорий.

Такие обмены ХАМАС и Израиль проводят в рамках первой фазы соглашения о перемирия в секторе Газа.