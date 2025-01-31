Трамп считает экипаж военного вертолета виновным в авиакатастрофе в Вашингтоне

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что военный вертолет Black Hawk, который 29 января столкнулся с заходившим на посадку пассажирским самолетом American Airlines, нарушал правила, так как следовал на слишком большой высоте и вышел далеко за предельно допустимые 60 метров. Трамп написал об этом в Truth Social.

Ранее The New York Times сообщила, что вертолет, возможно, летел не по утвержденному маршруте, на большей высоте, чем должен был.

Вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак. Выживших нет.