Специалисты опознали 28 жертв крушения самолета в Вашингтоне

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В США эксперты завершили опознание 28 погибших при авиакатастрофе близ аэропорта Вашингтона, сообщил глава экстренных служб американской столицы Джон Доннелли.

"Проведено опознание тел 28 жертв", - приводят его слова американские телеканалы.

Доннелли напомнил, что к данному моменту спасатели обнаружили тела 41 жертвы катастрофы.

Общее число погибших - 67 человек. По словам руководителя экстренных служб, чтобы найти оставшиеся тела спасателям нужно будет извлечь из реки Потомак фюзеляж рухнувшего в нее самолета.

Столкновение самолета American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военного вертолета Black Hawk с тремя членами экипажа на борту произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки воздушных судов рухнули в реку Потомак.

Выживших в результате трагедии нет.