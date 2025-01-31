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Специалисты опознали 28 жертв крушения самолета в Вашингтоне

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В США эксперты завершили опознание 28 погибших при авиакатастрофе близ аэропорта Вашингтона, сообщил глава экстренных служб американской столицы Джон Доннелли.

"Проведено опознание тел 28 жертв", - приводят его слова американские телеканалы.

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Доннелли напомнил, что к данному моменту спасатели обнаружили тела 41 жертвы катастрофы.

Общее число погибших - 67 человек. По словам руководителя экстренных служб, чтобы найти оставшиеся тела спасателям нужно будет извлечь из реки Потомак фюзеляж рухнувшего в нее самолета.

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Столкновение самолета American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военного вертолета Black Hawk с тремя членами экипажа на борту произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки воздушных судов рухнули в реку Потомак.

Выживших в результате трагедии нет.

США Вашингтон American Airlines крушение жертвы
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