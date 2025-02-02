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Канада введет ответные пошлины в 25% на американские товары

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Канада введет 25-процентные пошлины на импорт из США на сумму $155 млрд в ответ на американские пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"В ответ на действия США в области торговли Канада введет 25-процентные пошлины на товары на сумму $155 млрд", - сказал премьер.

Он пояснил, что со вторника следующей недели пошлины коснутся товаров на сумму $30 млрд, затем в течение трех недель, чтобы канадские компании имели время на поиск альтернативных партнеров, на сумму $125 млрд.

Правительство и руководство провинций и территорий рассматривает также возможность введения в отношении США нетарифных ограничений, касающихся критически важных минералов, энергоносителей и других товаров, отметил Трюдо.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также поручила Министерству экономики страны подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

"Поручаю министру экономики реализовать план Б (...), включающий тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", - написала Шейнбаум в соцсети.

Как сообщалось, Трамп своим указом на следующей неделе вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Джастин Трюдо Канада США
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