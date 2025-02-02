Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила Министерству экономики подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.
"Поручаю министру экономики реализовать план Б (...), включающий тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", - написала Шейнбаум в социальных сетях.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что Канада готова к введению США пошлин на ее товары.
"Мы этого не хотели, но Канада готова. Я обращусь к канадцам позже", - написал Трюдо в соцсетях в субботу вечером.
Он добавил, что обсудит ситуацию с кабинетом министров, а также с Клаудией Шейнбаум.
Перед этим заявлением премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил CNN, что Трюдо объявит об ответных мерах в отношении США.
"У нас будут ответные меры. (...) Мы не хотим этого делать; мы бы предпочли иметь сильного торгового партнера в лице США", - сказал он телеканалу.
Как сообщалось, Трамп своим указом вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии.