Президент Мексики поручила подготовить ответные меры на введение пошлин США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила Министерству экономики подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

"Поручаю министру экономики реализовать план Б (...), включающий тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", - написала Шейнбаум в социальных сетях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что Канада готова к введению США пошлин на ее товары.

"Мы этого не хотели, но Канада готова. Я обращусь к канадцам позже", - написал Трюдо в соцсетях в субботу вечером.

Он добавил, что обсудит ситуацию с кабинетом министров, а также с Клаудией Шейнбаум.

Перед этим заявлением премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил CNN, что Трюдо объявит об ответных мерах в отношении США.

"У нас будут ответные меры. (...) Мы не хотим этого делать; мы бы предпочли иметь сильного торгового партнера в лице США", - сказал он телеканалу.

Как сообщалось, Трамп своим указом вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии.