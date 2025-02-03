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Встречи и переговоры с Украиной и Россией запланированы у администрации Трампа

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у его администрации запланированы "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и "различными сторонами".

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", - цитирует Трампа телеканал CNN.

Ранее президент США заявлял, что американская сторона контактирует с российской по поводу урегулирования ситуации на Украине.

"Все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я сделаю. У нас уже идут обсуждения", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"У нас идут очень серьезные обсуждения с Россией", - отметил он, не уточнив, на каком уровне проходят эти контакты.

Он также неоднократно заявлял, что рассчитывает на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дональд Трамп Путин США
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