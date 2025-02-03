Трамп заявил о приостановке финпомощи ЮАР из-за закона о конфискации земли

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают финансовую помощь ЮАР, пока в стране действует закон, согласно которому власти при определенных условиях могут изымать землю у ее владельцев без компенсации.

"ЮАР конфискует землю и относится к некоторыми категориям граждан очень плохо. (...) США этого не потерпят, мы будем действовать. Также я прекращаю все дальнейшее финансирование ЮАР, до тех пор, пока не будет завершено расследование этой ситуации", - написал он в социальной сети Truth Social.

Происходящее в стране он назвал "массовым нарушением прав человека".

В свою очередь в южноафриканском МИД заявили, что надеются на тщательное расследование Вашингтона, которое докажет, что власти ЮАР не нарушают никаких законов.

"Мы верим, что советники президента Трампа потратят время, отведенное на расследование, на то, чтобы достичь полного понимания южноафриканской политики в рамках конституционной демократии", - говорится в заявлении, которое цитирует газета The Guardian.

Издание напоминает, что в прошлом месяце президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон, целью которого было устранение экономического и расового неравенства, возникших в эпоху апартеида. Так, власти могут предложить "нулевую компенсацию" за собственность, которую они решат экспроприировать в общественных интересах.

Ранее власти страны заявляли, что законопроект не дает им права изымать землю произвольным образом и требует соглашения с владельцем.

Вопрос землевладения является продолжающейся проблемой для ЮАР. В настоящий момент существенная часть сельскохозяйственных угодий принадлежит белым землевладельцам.

По данным Исследовательской службы Конгресса США за 2023 год, за последние два десятилетия Соединенные Штаты направили ЮАР более $8 млрд двусторонней помощи.