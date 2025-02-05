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В ЮАР назвали дезинформирующими заявления Трампа о южноафриканских законах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В ЮАР встревожены заявлениями президента США Дональда Трампа, содержащими, по мнению властей республики, искаженную информацию об южноафриканском законодательстве, заявил пресс-секретарь президента страны Винсент Магвенья. Об этом сообщает АР.

"Мы будем оперативно реагировать на дезинформацию и неверное описание наших законов и общего состояния нашей страны", - сказал он.

Он добавил, что в заявлениях Трампа "явно были неточности". При этом ЮАР надеется на дальнейшее взаимодействие с администрацией Трампа на различных уровнях, в том числе с "влиятельными фигурами, такими как Илон Маск".

4 февраля в ЮАР заявили о том, что состоялся телефонный разговор президента страны Сирила Рамафосы и Маска с целью "прояснить ситуацию". Маск, возглавляющий новый Департамент эффективности государственного управления администрации Трампа, давно критикует правительство ЮАР, обвиняя его в притеснениях белого меньшинства и в изъятии земель у белого населения. В разговоре Рамафоса подтвердил, что соблюдает закреплённые в конституции страны принципы уважения верховенства закона, справедливости, беспристрастности и равенства.

3 февраля Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают финансовую помощь ЮАР, пока в стране действует закон, согласно которому власти при определенных условиях могут изымать землю у ее владельцев без компенсации. Он назвал происходящее в стране "массовым нарушением прав человека".

Власти ЮАР заявили, что законопроект, подписанный Рамафосой две недели назад, не дает права изымать землю произвольным образом и требует соглашения с владельцем. Действие закона распространяется на земли, которые не используются или не применяются в общественных интересах, а права собственности, по словам правительства, остаются защищены.

Целью закона декларируется устранение экономического и расового неравенства, возникших в эпоху апартеида. В настоящий момент существенная часть сельскохозяйственных угодий принадлежит белым землевладельцам.

В ответ на угрозы Трампа прекратить оказание помощи Рамафоса заявлял, что, за исключением программы по борьбе с ВИЧ, США не предоставляют ЮАР значительного финансирования. Однако, по данным Исследовательской службы Конгресса США за 2023 год, за последние два десятилетия США оказали ЮАР помощь на сумму более $8 млрд.

Дональд Трамп Илон Маск США ЮАР Винсент Магвенья Сирил Рамафоса
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