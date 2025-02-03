Европейские лидеры пообещали ответить США в случае введения пошлин на импорт из ЕС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры нескольких стран Евросоюза заявили, что будут готовы на ответные меры, если президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины на товары из ЕС, пишет The Guardian.

"Если США введут жесткие пошлины против Европы, мы должны будем нанести мощный коллективный ответный удар", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед неформальным саммитом ЕС.

Другие лидеры поддержали такую позицию. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа будет вынуждена постоять за себя, если будет нанесен удар по ее торговле.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна сделать все возможное, чтобы избежать "абсолютно необязательной и глупой торговой войны". Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также отметила, что торговая война не принесет пользу ни США, ни ЕС.

Об этом же заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнув важность сотрудничества между его страной и Евросоюзом для решения этой ситуации. Желание решать проблему через диалог высказал и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, который заявил: "Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь начать переговоры".

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что на возможные пошлины США надо отвечать аналогичными действиями, а вице-премьер Ирландии Саймон Харрис подчеркнул, что ЕС должен будет работать с США, чтобы избежать возникновения подобной ситуации.

Президент США Дональд Трамп указом вводит на этой неделе пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и дополнительные в 10% - из Китая. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии. Также он говорил, что может ввести пошлины на товары из ЕС.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил Bloomberg, что "ЕС жестко отреагирует на любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары из ЕС".