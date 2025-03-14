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Tesla будет продавать в Китае более дешевую версию Model Y

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla разрабатывает более дешевую версию кроссовера Model Y, которую планирует продавать в Китае в надежде отвоевать часть рынка у конкурентов за счет ценового преимущества, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Из недавно обновленной Model Y планируется убрать некоторые элементы или упростить их, чтобы новую версию можно было выпускать на существующих производственных линиях завода в Шанхае. Ожидается, что себестоимость бюджетной модификации будет на 20-30% ниже, чем у нынешней Model Y, цена которой в Китае составляет от 263 500 юаней (около $36,4 тысячи).

Tesla планирует начать тестовое производство уже в третьем квартале, а массовое - в начале 2026 года, однако эти сроки могут быть сдвинуты, если компании не удастся поднять продажи нынешней Model Y, сообщают источники WSJ.

Запуск более дешевой модификации может помочь Tesla восстановить позиции на китайском EV-рынке, где электромобили местных производителей обычно стоят дешевле и имеют более привлекательное оснащение, включая более совершенные системы помощи водителю.

Продажи Tesla в Китае выросли в прошлом году, но с отставанием от рынка. В результате доля компании в продажах EV снизилась до 10% с 12% годом ранее.

Котировки бумаг Tesla повышаются на 2,5% на предварительных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании упала более чем в 1,6 раз - до $774,15 млрд.

Tesla Китай США
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