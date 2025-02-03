Рютте заявил, что Трамп заявлениями о Гренландии предупреждает о вызовах НАТО в Арктике

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник уклонился от оценки претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

"Президент Трамп подал нам сигнал тревоги о том, что, когда речь идет о Крайнем Севере, возникают геополитические и стратегические вызовы. И это касается не только Гренландии. Это затрагивает Финляндию, Швецию, Норвегию, Исландию. Гренландию тоже, а следовательно, Данию. И также Канаду и Соединенные Штаты", - сказал Рютте, отвечая на вопрос.

"И коллективно в качестве альянса мы всегда будем стремиться противостоять этим вызовам оптимальным образом", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Ранее американский президент высказывался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США. По его мнению, это требуется для защиты национальных интересов Америки. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

США и Дания являются союзниками по НАТО.