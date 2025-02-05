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Песков не в курсе идей Европы о размещении войск НАТО в Гренландии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не слышали каких бы то ни было заявлений со стороны европейских стран о планах размещения войск НАТО в Гренландии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких бы то ни было заявлений на этот счет. Поэтому к самим публикациям никак не относимся. Иного не слышали", - сказал он на брифинге.

СМИ в Германии сообщили, что власти ФРГ могут рассмотреть идею о размещении войск НАТО в Гренландии из-за ситуации вокруг острова в связи с интересом президента США Дональда Трампа к нему.

Дмитрий Песков НАТО США Германия Гренландия Дональд Трамп
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