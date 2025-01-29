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В Гренландии 85% жителей не хотят войти в состав США

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство жителей Гренландии - самоуправляемой территории Дании - не хотело бы, чтобы их остров стал частью США, передает Bloomberg со ссылкой на социологический опрос агентства Verian, проведенный по заказу местных СМИ.

Так, 85% опрошенных выступили против присоединения к США. 6% респондентов заявили, что предпочли бы США Дании. Еще 9% сказали, что не определились с ответом.

При этом американский президент Дональд Трамп утверждал, что население Гренландии недовольно датскими властями и отдает предпочтение США.

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Трамп ранее высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты национальных интересов Америки. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль. Позднее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что страны ЕС и НАТО решили отказаться от публичного обсуждения этих планов Трампа.

В понедельник правительство Дании объявило о намерении усилить военное присутствие в Арктике и Северной Атлантике путём закупки трёх новых кораблей для вод вокруг Гренландии, беспилотников дальнего радиуса действия и спутников стоимостью почти 2 млрд евро.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе турне по Европе заявила после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что она рада "очень сильной поддержке" европейцев по вопросу Гренландии в связи с видами Трампа на остров. Европейские СМИ также цитировали главу МИД Дании Ларса Расмуссена, пообещавшего, что "Трамп не получит Гренландию", и подчеркнувшего, что "гренландский народ защищен международным правом".

Гренландия Дональд Трамп США Дания
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