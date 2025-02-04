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Премьер Гренландии предложил провести парламентские выборы 11 марта

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Гренландии - самоуправляемой территории Дании - Муте Эгеде высказал предложение провести выборы на острове 11 марта.

"Мы переживаем серьёзные времена. Такого никогда не было у нас. Настало время не для внутреннего разделения, а для сотрудничества и единства", - написал Эгеде в социальной сети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Он добавил, что теперь попросит парламент одобрить эту дату. Ранее планировалось, что выборы в Гренландии должны пройти до 6 апреля.

Западные СМИ отмечают, что ключевой темой предстоящей предвыборной кампании, вероятно, будут перспективы обретения островом независимости. Так, Эгеде выступает за независимость Гренландии от Дании.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США. По его мнению, это требуется для защиты американских национальных интересов. Трамп не стал отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

Однако опросы общественного мнения показывали, что большинство жителей Гренландии не хотели бы включения их острова в состав США. Власти Дании также резко высказались против продажи острова.

В понедельник Трамп заявил, что будет вводить пошлины против Дании, если не удастся прийти с ней к соглашению по входящей в её состав Гренландии.

В Гренландии уже есть космическая база США "Питуффик". Остров считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы.

Дональд Трамп Дания США Гренландия
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