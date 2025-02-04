Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Филиппинского моря в 303 км к югу от города Каноя (префектура Кагосима, о. Кюсю), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 22:15 мск в понедельник (03:15 по местному времени во вторник), эпицентр находился в 58 км северо-восточнее небольшого японского строва Кикай, на котором расположен одноименный поселок.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 36 км.