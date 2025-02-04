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Предварительный отчет по крушению самолета AZAL опубликуют в ближайшие дни

Предварительный отчет по крушению самолета AZAL опубликуют в ближайшие дни
Фото: AP/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Предварительный отчет о расследовании крушения самолета AZAL на территории Казахстана будет опубликован в ближайшие дни, сообщил министр транспорта республики Марат Карабаев.

"Специалисты находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет (о расследовании причин крушения - ИФ) опубликован официально на нашем сайте", - сказал Карабаев на брифинге в правительстве во вторник.

По словам министра, работа комиссии из числа специалистов, в том числе международных, находится на "завершающем этапе" расследования.

"Специалистам необходимо время для того, чтобы завершить свою работу. Это очень тонкая, кропотливая работа. Каждый день комиссия работает, находимся на завершающем этапе", - добавил он.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.


Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 декабря 2024 года – 04 февраля 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Казахстан AZAL
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