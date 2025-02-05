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Сенат США утвердил Пэм Бонди на посту главы Минюста и генпрокурора США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США большинством голосов утвердил Пэм Бонди в должности генпрокурора США, который также возглавляет Министерство юстиции.

Согласно результатам голосования, 54 законодателя поддержали кандидатуру Бонди, 46 высказались против нее.

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"Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению - борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке", - ранее сказал президент США Дональд Трамп.

Бонди была первой женщиной - генпрокурором штата Флорида (с 2011 до 2019 года).

Бонди входила в команду, защищавшую Трампа на судебном разбирательстве в Сенате в январе 2020 года, после того как Палата представителей США объявила президенту импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

После поражения Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года Бонди пыталась оспорить итоги голосования в штате Пенсильвания.

Кроме того, она была в числе тех, кто поддерживал Трампа в так называемом "деле Сторми Дэниелс" о фальсификации документов. В результате, в 2025 году суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание.

Дональд Трамп Сенат США Пэм Бонди
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