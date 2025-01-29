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Комитет Сената одобрил кандидатуру Бонди на пост генпрокурора США и главы Минюста

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Судебный комитет Сената США поддержал в среду кандидатуру Пэм Бонди на пост генпрокурора США, который также возглавляет министерство юстиции.

Так, все 12 республиканцев в комитете проголосовали за кандидатуру Бонди, а 10 сенаторов-демократов – против.

Теперь ее должен будет утвердить Сенат в полном составе.

Пэм Бонди была первой женщиной на посту генпрокурора штата Флорида (с 2011 до 2019 года).

"Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению – борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке" - ранее отмечал президент США Дональд Трамп.

Бонди входила в команду, защищавшую Трампа на судебном разбирательстве в Сенате в январе 2020 года, после того как Палата представителей США объявила президенту импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

После поражения Трампа на президентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года, Бонди пыталась оспорить фальсифицированные, по ее словам, итоги голосования в штате Пенсильвания.

Кроме того, она была в числе тех, кто поддерживал Трампа в так называемом "деле Сторми Дэниелс" о фальсификации документов. В результате, в 2025 году суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание.

США Пэм Бонди
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