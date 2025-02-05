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NBC сообщил об отсутствии единства в команде Трампа по вопросу Украины

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа существуют разные точки зрения по поводу того, как добиться от России участия в переговорах по украинскому урегулированию, сообщает NBC со ссылкой на американские и украинские источники.

По данным телеканала, между советниками президента и министрами есть раскол на предмет того, сколько давления нужно пустить в ход.

Так, спецпосланник президента по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц предлагают надавить на Россию. Другие выступают за вариант с урезанием помощи Украине с целью добиться скорого конца конфликта. В ответ критики этого подхода утверждают, что подобные меры равносильны "капитуляции" Украины.

Ранее Трамп призвал Россию немедленно заключить соглашение по Украине и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США. Однако, напоминает NBC, торговля США и России резко сократилась, отчего эффект от пошлин может быть невысок.

"Мы полностью отсоединили экономику США от российской экономики. Так что наши возможности навредить России тарифами крайне малы", - сказал телеканалу бывший сотрудник сферы безопасности времен Джо Байдена.

Кроме того, NBC отмечает, что некоторые чиновники в США, опасавшиеся отказа Трампа от поддержки Украины, теперь считают, что, как минимум, его команда не хочет так поступать. "Я думаю, Трамп начал понимать, как тяжело решить этот вопрос, и что Россия не будет действовать конструктивно, если мы не окажем больше давления", - цитирует телеканал неназванного чиновника США, связанного с политикой Вашингтона в отношении России и Украины.

Накануне Трамп говорил о контактах США как с Москвой, так и с Киевом для решения украинского кризиса. Он выразил надежду на урегулирование кризиса за сравнительно короткое время. При этом Трамп признал, то "это сложная проблема".

США Украина Дональд Трамп Майк Уолц Кит Келлог
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