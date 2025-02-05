NBC сообщил об отсутствии единства в команде Трампа по вопросу Украины

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа существуют разные точки зрения по поводу того, как добиться от России участия в переговорах по украинскому урегулированию, сообщает NBC со ссылкой на американские и украинские источники.

По данным телеканала, между советниками президента и министрами есть раскол на предмет того, сколько давления нужно пустить в ход.

Так, спецпосланник президента по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц предлагают надавить на Россию. Другие выступают за вариант с урезанием помощи Украине с целью добиться скорого конца конфликта. В ответ критики этого подхода утверждают, что подобные меры равносильны "капитуляции" Украины.

Ранее Трамп призвал Россию немедленно заключить соглашение по Украине и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США. Однако, напоминает NBC, торговля США и России резко сократилась, отчего эффект от пошлин может быть невысок.

"Мы полностью отсоединили экономику США от российской экономики. Так что наши возможности навредить России тарифами крайне малы", - сказал телеканалу бывший сотрудник сферы безопасности времен Джо Байдена.

Кроме того, NBC отмечает, что некоторые чиновники в США, опасавшиеся отказа Трампа от поддержки Украины, теперь считают, что, как минимум, его команда не хочет так поступать. "Я думаю, Трамп начал понимать, как тяжело решить этот вопрос, и что Россия не будет действовать конструктивно, если мы не окажем больше давления", - цитирует телеканал неназванного чиновника США, связанного с политикой Вашингтона в отношении России и Украины.

Накануне Трамп говорил о контактах США как с Москвой, так и с Киевом для решения украинского кризиса. Он выразил надежду на урегулирование кризиса за сравнительно короткое время. При этом Трамп признал, то "это сложная проблема".