Аббас счел призыв Трампа переселить палестинцев из Газы нарушением международного права

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас отверг идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа.

"Эти призывы представляют собой серьезное нарушение международного права", - говорится в заявлении Аббаса, которое в среду цитирует палестинское информационное агентство WAFA.

"Мир и стабильность в регионе не будут достигнуты без создания Палестинского государства в границах 1967 года, на основе двухгосударственного решения", - подчеркнул палестинский лидер.

"Палестинский народ не откажется от своих земель, прав и святынь, и сектор Газа является неотъемлемой частью Палестинского государства наряду с Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом", - сказал Аббас.

Он призвал генерального секретаря ООН и СБ ООН принять срочные шаги по защите неотъемлемых прав палестинского народа, включая право оставаться на своей земле, и по прекращению оккупации Израилем земель Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее президент США заявил, что считает хорошей свою идею о переселении жителей сектора Газа в Египет и Иорданию.

"Я хотел бы, чтобы Иордания, Египет взяли к себе какое-то число жителей. Весь этот проект с Газой не сработал (...). Жителям нужно предложить хорошую, красивую новую территорию. Можно было бы вложить деньги и всё для них обустроить", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Не думаю, что людям захочется остаться в Газе. Там одни руины", - добавил Трамп.

Позже, на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп уточнил, что считает нужным вывезти из Газы всё ее население.

"Думаю, что речь идет обо всех. 1,7 млн или 1,8 млн человек", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.



