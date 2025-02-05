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Заявления Трампа по Газе могут повлиять на ход переговоров Израиля и ХАМАС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Египет и Катар - посредники на переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС - опасаются негативного влияния на диалог предложения, высказанного президентом США Дональдом Трампом, о том, чтобы взять под американское управление сектор Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Нынешнее оглашение очень хрупкое, и переход от его первой ко второй фазе всегда представлялся сложным. Но (слова Трампа - ИФ) могут перевернуть все с ног на голову", - сказал неназванный представитель властей одной из арабских стран.

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Другой собеседник издания пояснил, что в ХАМАС уже дали понять посредникам: высказывания Трампа могут повлиять на то, как группировка будет вести переговоры по второй фазе соглашения. Однако в ХАМАС не стали вдаваться в детали.

Ранее Израиль и ХАМАС приступили к опосредованным переговорам, посвященным условиям второй фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Накануне Трамп заявил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию. Он высказал идею о том, что США возьмут под контроль анклав, проведут "обезвреживание опасных бомб и другого оружия", а также перестроят сектор Газа.

При этом в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила на брифинге, что речи о размещении американских военных в анклаве не идет.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Дональд Трамп Израиль ХАМАС сектор Газа Египет Катар
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