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Президент Мексики рассчитывает на сохранение налоговой политики США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в среду заверила, что отсрочка введения пошлин в отношении страны со стороны США станет постоянной, посоветовав не плодить слухи о том, что она будет действовать лишь на протяжении месяца.

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"Мы верим в то, что мы придем к хорошему соглашению с властями США, и нам удастся покончить с темой тарифов, и, как я сказала президенту США Дональду Трампу, эта пауза станет постоянной", - приводит EFE слова Шейнбаум.

Заявления президента Мексики прозвучали спустя несколько дней после достижения лидерами стран в ходе телефонного разговора договоренности об отсрочке введения 25-процентных пошлин на товары, поставляемые из Мексики в США. В день разговора, 3 февраля, Трамп сообщил в Truth Social, что президент Мексики согласилась развернуть на границе с США 10 тыс. солдат с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила в США и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Мексика Клаудия Шейнбаум США Дональд Трамп
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