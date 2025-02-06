Более 10 тыс. грузовиков доставили гумпомощь в Газу после начала перемирия

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило в четверг о прибытии в сектор Газа более 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью за две недели после вступления в силу перемирия между Израилем и ХАМАС.

"Мы доставили более 10 тыс. грузовиков с помощью за две недели с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня", - написал в соцсети X замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.